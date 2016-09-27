Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2016, 06:38 — ИА Регнум. На Камчатке взрослые в целом положительно отнеслись к инициативе министра образования России Ольги Васильевой, заявившей о необходимости вернуть в систему образования уборку классов силами самих учеников. Причем некоторые родители, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, предлагали пойти дальше и, например, отправлять учеников на уборку урожая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Уполномоченный по правам ребенка на Камчатке Виктор Тюменцев отметил в ходе беседы с корреспондентом ИА REGNUM, что положительно относится к таким заявлениям, но напомнил о том, что они могут потребовать законодательных поправок. «Это дело хорошее. Надо прививать привычку следить за собой и пространством вокруг себя, но в рамках законодательства нужны будут изменения. Однако, все же надо приучать детей к самообслуживанию», — отметил собеседник агентства.

Родители в одной из школ положительно восприняли слова министра образования России. «Конечно, надо. Некоторые даже тряпку в руках держать не могут, не то, что работать с ней. Да к тому же, это приучает к порядку», — считает Елена Матишкина.

«Это, прежде всего, ответственность. Конечно, я — за. Надо приучать. Более того, я бы еще возродила практику сбора картофеля. Дети должны знать и эту сторону работы. Они с детства должны приучаться к тому, что все дается не так легко, в том числе и чистота в доме», — рассуждает мама двоих детей Оксана Куринова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о необходимости вернуть в систему образования уборку классов, работу на приусадебных участках. «Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет. Не потребитель маленький, а созидатель, который в этой школе созидает вместе с нами, с учителями и родителями», — отметила министр на заседании профильного комитета Совфеда.