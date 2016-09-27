Горно-Алтайск, 27 сентября, 2016, 06:30 — ИА Регнум. На внеочередной XIX сессии Госсобрания Республики Алтай 29 сентября Иван Белеков сложит полномочия спикера. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

tvc.ru Полномочия

На рабочей планерке Белеков объявил, что обязан сложить полномочия депутата в соответствии с федеральным законодательством.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября, в единый день голосования, состоялись выборы в Госдуму РФ. Республику Алтай в высшем законодательном органе страны будут представлять глава Чемальского района Родион Букачаков и председатель Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай Иван Белеков. Он баллотировался в Госдуму в составе межрегиональной группы списка «Единой России», объединяющей Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай.

Напомним, явка на думских выборах в Республике Алтай составила 45,1%.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, кто займет место Белекова, станет известно 29 сентября. Однако, как сообщают «Новости Горного Алтая», ссылаясь на собственный источник, «Единая Россия», имеющая большинство в Госсобрании, выдвинет на пост спикера Владимира Тюлентина.