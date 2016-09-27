Барнаул, 27 сентября, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Аграрии Алтайского края в 2016 году взяли курс на укрепление комбайнового парка. К настоящему времени они приобрели более 940 единиц сельхозтехники с 30-процентной скидкой от заводов-изготовителей. Об этом информирует региональное сельхозуправление.

Светлана Шаповалова Алтайские аграрии

Отмечается при этом, что в общей структуре технического перевооружения сельского хозяйства Алтайского края доля инвестиций в технику российского, в том числе алтайского, производства достигает 90%.

В частности, согласно постановлению Правительства РФ №1432, закуплено более 180 зерно‑ и кормоуборочных комбайнов, 124 трактора и другая техника. В связи с внедрением технологии раздельного комбайнирования при уборке урожая, повышенный покупательский спрос зарегистрирован на самоходные жатки и косилки.

В целом экономия аграриев на таких закупках составила 935 миллионов рублей: заводам-производителям техники эту сумму компенсируют из федерального бюджета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года распоряжением губернатора Александра Карлина в Алтайском крае утвержден «План мероприятий по содействию импортозамещению до 2020 года». В этом плане сформированы основные направления деятельности органов исполнительной власти в сфере импортозамещения, перечень приоритетных инвестиционных проектов для создания новых и расширения действующих мощностей предприятий по производству импортозамещающей продукции и меры государственной поддержки для каждого из них.

Наиболее активным участником импортозамещения является ООО «Агроцентр», выпускающий более 120 наименований запасных частей и рабочих агрегатов для сельхозтехники, а также ряд серий сельскохозяйственной техники. ПО итогам 2015 года Алтайский край вошел в число 11 регионов-лидеров по импортозамещению (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкирией, Белгородской, Ростовской, Иркутской, Калужской и Воронежской областями).

Это показало исследование реализации субъектами РФ стратегии импортозамещения в 2015 году, проведенное аналитическим центром «Клуба регионов».