Хуалянь, Тайвань, 27 сентября, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Власти Тайваня мобилизовали более 35 тыс. солдат для ликвидации последствий тайфуна «Меги», который находится в 220 километрах от побережья острова. Чиновники принимают беспрецедентные меры предосторожности — полностью остановлена работа общественного транспорта, жителям восточной части острова не рекомендуют покидать дома.

ecofiscal.ca Тайфун

Все рыболовецкие судна уже вернулись в порты, авиасообщение временно приостановлено. Введены ограничения на железной дороге: так, все высокоскоростные поезда остались в депо, на линии в безопасных районах вышли лишь электрички, пишет «Тайвань жибао».

Приостановлена работа всех общественных учреждений. Офисы и учебные заведения закрыты. Приостановлено движение по центральному шоссе, проходящему по восточному побережью. Жители горных районов предупреждены о возможном схождении оползней.

Тропический ураган накроет остров уже во второй половине 27 сентября. «Меги» доберется до материкового Китая не позднее утра 28 сентября. Местные власти уже приняли все меры по предотвращению разрушительных последствий урагана.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 сентября мощный тропический тайфун «Меранти», обрушившийся на остров Тайвань, достиг восточного побережья Китая. В результате разгула стихии в городе Сямынь провинции Фуцзянь наблюдаются перебои в электро‑ и водоснабжении, на улицах повалены деревья