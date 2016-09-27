Брисбен, Австралия, 27 сентября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. В небе над Австралией зафиксировано падение и взрыв крупного метеорита, сообщает АВС News 27 сентября.

img.rufox.ru Падающий метеорит

Геофизики подтвердили падение метеорита в 8:30 вечера по местному времени в провинции Квинсленд — космический объект взорвался в воздухе, в результате чего в небе наблюдалась яркая вспышка, на земле зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 3,8 баллов.

Полиция Брисбена сообщила о «множестве» телефонных звонков с сообщением о «взрыве в небе», но опровергла информацию, что осколки небесного тела вызвали повреждения на земле.

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как сообщало, в этом месяце ученые уже фиксировали падение крупного метеорита на Землю — 9 сентября космический объект взорвался в воздухе над Кипром. В результате инцидента разрушений и пострадавших нет.