Китай, 27 сентября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Юньнань сообщают о задержании нескольких десятков китайских студентов, являющихся зачинщиками массовой драки в профессионально-техническом училище в г. Цюцзин.

youtube.com Массовая драка в Китае

Более сотни студентов, вооруженных палками и обрезками металлических труб, начали драку на одной из центральных улиц, в непосредственной близости от студенческого городка. Охрана колледжа вмешалась в потасовку и попыталась разнять дерущихся, однако им этого не удалось. К месту происшествия прибыли более десяти полицейских, которые угомонили разъяренных подростков, пишет «Чжунго синьвэнь».

Правоохранительные органы провинции Юньнань начали расследование, однако установить истинные причины массовой драки среди молодежи пока так и не удалось. Трое студентов госпитализированы с травмами головы и многочисленными ушибами.

Видеозапись с запечатленной дракой стал популярным в китайских социальных сетях. Количество просмотров видеоролика в популярной в КНР социальной сети WeChat достигло отметки в 500 тыс.