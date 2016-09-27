Москва, 27 сентября, 2016, 05:59 — ИА Регнум. В правительстве России решили отложить идею введения акцизов на сладкие напитки и сладкие питьевые йогурты. Об этом 27 сентября газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров, и неназванного федерального чиновника.

coffeemag.ru Сладкие питьевые йогурты

Как пояснил один из собеседников издания, введение акциза на сегодняшний день невозможно, поскольку это сильно повредит отрасли, кроме того, существуют «сложности с администрированием».

Впрочем, как отмечается, отказ от идеи временный. «Через год-два к этой теме можно будет вернуться, поскольку это общепринятая мировая практика и бюджетная необходимость», — отметил источник.

Официальный представитель Министерства финансов России подтвердил, что в проект бюджета на ближайшие три года введение акциза на сладкие напитки не закладывается.

Напомним, в конце августа стало известно, что Минфин выступил с инициативой о введении акциза на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 рублей за 1 литр. По расчётам ведомства, такой акциз может принести дополнительный доход в бюджет в 2017—2019 годах в размере порядка 80 млрд рублей, сообщили «Ведомости».

Позднее в поддержку предложения Минфина высказался министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Между тем, эксперты отрасли считают, что падение продаж таких напитков в результате принятия акциза станет критическим для бизнеса.

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