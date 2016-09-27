Пекин, 27 сентября, 2016, 05:40 — ИА Регнум. Оргкомитет Зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, раскрыл процедуру выбора эмблемы и талисмана состязаний. Символы ОИ-2022 будут выбраны авторитетным жюри из предложенных гражданами КНР вариантов.

imgsmail.ru Олимпийский флаг

«Любой желающий гражданин КНР может предложить свой вариант эмблемы и талисмана предстоящих Олимпийских игр в период с 20 по 30 ноября 2016 г. К символам ОИ-2022 предъявлен ряд требований, который должен соблюдаться всеми авторами», — сообщил глава отдела по связям с общественностью оргкомитета ОИ-2022 Чжан Юй.

Руководитель добавил, что эмблема должна быть связана со спортом, отражать специфику китайской культуры и не разжигать межнациональную или межконфессиональную рознь, пишет «Наньцзао жибао».

В шорт-лист попадут 10 работ, после чего авторитетное жюри выберет победителя и два альтернативных варианта. Окончательный вариант символики будет представлен публике во второй половине 2017 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Пекинский национальный плавательный комплекс, известный во всем мире как «Водный куб», будет преобразован в ледовую арену на срок проведения зимних спортивных состязаний, сообщили в оргкомитете зимних Олимпийских игр 2022 года.