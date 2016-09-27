Вашингтон, 27 сентября, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер считает, что из всех стран мира только Россия и Северная Корея представляют ядерную угрозу для Соединённых Штатов. Об этом он заявил в ходе встречи с военнослужащими в Северной Дакоте, запись которой размещена на официальном сайте Пентагона.

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«Только две страны — Россия и КНДР — хотя они и очень разные, стоят особняком в современной ядерной обстановке», — заявил Эштон Картер, обвинив Москву в «бряцании ядерным оружием», а Пхеньян — в ракетных и ядерных провокациях.

По его утверждению, США и их союзники по НАТО работают над тем, чтобы «удерживать Россию от мысли использовать ядерное оружие в конфликте с альянсом». При этом глава Пентагона заверил, что Вашингтон не хочет, чтобы подобный конфликт произошёл и «стремится это предотвратить».

Развёртывание американской системы ПРО в Южной Корее, которое неизбежно приведёт к ещё большему повышению напряжённости на Корейском полуострове, со слов Эштона Картера, имеет единственной целью обеспечение защиты от КНДР.

Как передавало ИА REGNUM, в августе руководитель американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Фрэнк Клотц сообщил, что Вашингтон приступает к технологической подготовке производства новой атомной бомбы. По его словам, США начнут производить модернизированное ядерное оружие В61−12 уже в 2020 году.

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