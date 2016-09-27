Вашингтон, 27 сентября, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Индейцы Америки выразили благодарность президенту США, который «сдержал слово» и объявили его «приемным сыном», сообщает Voice of America 27 сентября.

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Президент США Барак Обама принял участие в Конференции индейцев, собравшей 567 племен в Белом доме. Во время церемонии коренные американцы обернули Барака и Мишель Обаму в традиционные одеяла, после чего президент и первая леди стали «настоящими индейцами».

Таким образом индейцы отблагодарили главу государства за «поддержку интересов коренных жителей в ходе конфликта в Дакоте».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 августа вождь племени сиу Дэйв Арчамболт обратился к президенту США Барака Обаме с просьбой остановить строительство нефтепровода Energy Transfer Partners на землях его племени. По его словам, полицейские и представители компании разогнали лагерь индейцев вблизи Стэндин Рок, и начали строительство трубопровода в священных местах племени, в месте слияния рек Кэннонбол и Миссури.

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Президент Обама первоначально был «глух к мольбам» индейцев, однако на их сторону встал «Гринпис», правозащитные организации, голливудские знаменитости Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо. Акции в защиту коренных американцев прошли в Вашингтоне. В итоге «уважать права племени сиу» администрацию президента США и нефтяников призвала ООН. 1 сентября представители международной организации потребовали «действовать согласно ратифицированной США Декларации ООН о правах коренных народов». Строительство трубопровода было заморожено.

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Нефтяники нанесли ответный удар — 9 сентября Федеральный суд вынес решение о разрешении строительства трубопровода стоимостью $3,8 млрд. Но военные инженеры отказались возобновлять строительство. Заявление военных было поддержано Министерством внутренних дел и Министерством юстиции США. Вскоре президент США Барак Обама сам стал индейцем.