Барнаул, 27 сентября, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Согласно данным мониторинга оптовых и розничных цен наиболее крупных участников рынка ГСМ Алтайского края, которые сегодня, 27 сентября, приводит УФАС по Алтайскому краю, бензин и дизельное топливо дешевеют.

cascend.com Заправочная станция

За период с 18 по 25 сентября отпуск бензина АИ-92 и АИ-95 в розницу на сети заправочных станций Роснефть уменьшился на сумму от 10 до 20 копеек за литр, на дизельное топливо — 30 копеек за литр.

В настоящее время АИ-92 Газпромнефть и Роснефть продают от 33,41 до 33,60 рублей за литр, АИ-95 — от 36,45 до 36,60 рублей. Летнее дизельное топливо продают по цене от 33,10 до 33,30 рублей за литр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 7 месяцев 2016 года снижение цен на бензин составило 5,3% при среднем показателе по Сибирскому федеральному округу — 2,8%.