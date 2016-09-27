Дания, 27 сентября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Националистическая «Партия датчан» выпустила «спрей от беженцев», получить его можно у активистов на улицах Хадерслева — портового города на юго-востоке, где женщины наиболее часто подвергаются домогательствам просителей убежища, пишет издание The Local.

marafet.net Спрей

Жидкость представляет собой не что иное, как обычный лак для волос, на флакон наклеена провокационная этикетка. Глава партии Даниэль Карлсен поясняет, такое средство — необходимая и легальная альтернатива перцовому спрею, который запрещен в Дании.

«Я не думаю, что это провокация. Мы взялись за насущную проблему нашего общества, где многие датчане не чувствуют себя в безопасности. Частично, потому что в стране так много мигрантов, отчасти потому что человеку запрещено защищать себя», — прокомментировал лидер правых.

Мнения жителей Хадерслева насчет идеи со спреем разделились. В течение акции удалось раздать 137 флаконов, промоутеры обещают, что акция продолжится на следующей неделе.

Созданная в 2011-м году Партия датчан не имеет мест в Фолькетинге, однако на данный момент в планах ее членов собрать 20 тысяч подписей, необходимых для участия в следующих парламентских выборах.

Напомним, согласно статистике, Дания с населением в 5 млн человек является одной из стран-лидеров ЕС по количеству просителей убежища на душу населения. Сделать Данию «менее привлекательной» для беженцев — одна из целей нынешнего правительства Ларса Лёкке Расмуссена.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу августа текущего года миграционные службы королевства зарегистрировали 4700 мигрантов, тогда как в 2015-м прошение о пребывании в стране подали 21 тыс. человек.