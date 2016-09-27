Пекин, 27 сентября, 2016, 05:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принял участие в первом съезде командования одного из самых молодых родов войск китайской армии — ракетных сил. Китайский лидер подчеркнул важность развития данного вида войск и заявил, что КНР продолжит строить «сильную и современную армию».

theodysseyonline.com Си Цзиньпин — генеральный секретарь ЦК КПК.

«Ракетные войска являются ядром стратегического сдерживания. Опорой для защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности Китая», — заявил Си Цзиньпин.

Лидер КНР подчеркнул, что на фоне меняющейся международной обстановки ракетные войска играют незаменимую роль в процессе сдерживания военных угроз, обеспечения безопасности и благоприятной стратегической позиции Китая, пишет «Сина синьвэнь».

По словам Си Цзиньпина, создание нового вида войск НОАК обеспечило глобальный стратегический баланс и стабильность как в мировом масштабе, так и на региональном уровне.

Председатель КНР призвал командиров укрепить боевую подготовку военнослужащих и соблюдать ценности, заложенные в уставе КПК. Глава КНР сообщил, что непримиримая борьба с коррупцией в рядах армии будет продолжена, а все, кто порочит звание офицера НОАК, будут наказаны.

Ракетные войска НОАК были созданы в конце прошлого года в рамках военной реформы, начатой осенью 2015 г. Торжественная церемония вручения знамени и поздравления командующих соединениями ракетных войск НОАК состоялась 31 декабря 2015 г.