Биробиджан, 27 сентября, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Руководство ООО «Сотрудничество» в Смидовичском районе Еврейской автономии попало под уголовную статью. Выяснилось, что 12 работникам в течение 1,5 лет не платили зарплату, 21 человек получал заработанные деньги частично. Общая задолженность составила около 2 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК России по ЕАО Елена Ерохина. При это в области есть положительная динамика выплат заработной платы.

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В ходе следствия выяснилось, что с 1 января 2015 года по 31 августа 2016 года руководители ООО «Сотрудничество» вообще не платили заработную плату 12-ти сотрудникам предприятия. Сумма задолженности по заработной плате составила более 500 тысяч рублей.

Также установлено, что 21 человек получал зарплату не в полном объеме и накополся долг более 1,3 млн рублей.

«Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки прокуратуры Смидовичского района ЕАО», — пояснила Елена Ерохина.

Между тем, буквально на прошедшей недели губернатор области Александр Левинталь на межведомственном совещании по вопросам задолженности по зарплате и во внебюджетные фонды призвал искоренить проблему невыплаты заработной платы. При этом глава ЕАО рекомендовал «использовать различные рычаги воздействия на недобросовестных работодателей».

«Заработанные деньги людям должны выплачиваться вовремя», — подчеркнул Левинталь.

Губернатору доложили, что в Еврейской автономной области в целом намечена положительная динамика выплат заработной платы. С начала сентября задолженность по заработной плате в регионе уменьшилась более чем на 1 млн рублей. Свыше 60% от общего объема имеющейся задолженности в ЕАО составляют долги предприятий ЖКХ.