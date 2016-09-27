Пекин, 27 сентября, 2016, 04:35 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан прокомментировал результаты экстренного заседания Совбеза ООН, которое состоялось 25 сентября.

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«Китай призывает все стороны к немедленному прекращению огня, возобновлению мирных переговоров и немедленному оказанию гуманитарной помощи местным жителям. Мы призываем всех участников конфликта прекратить огонь и насилие», — заявил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат отметил, что соглашение о прекращении огня является важной предпосылкой для решения сирийской проблемы. Гэн Шуан подчеркнул, что борьба с террористами должна быть продолжена, пишет «Жэньминь жибао».

По словам дипломата, Китай выражает серьезную озабоченность в связи с эскалацией конфликта и огромным количеством жертв среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 сентября состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Поводом к экстренному созыву СБ ООН послужила эскалация конфликта в стране после того, как сирийская армия объявила о наступлении для взятия восточного Алеппо.