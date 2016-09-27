Рейкьявик, 27 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Спекулируя на инциденте с российскими бомбардировщиками, исландские СМИ пытаются пробудить в обществе антироссийскую панику. Как считает советник посольства РФ в Исландии Алексей Шадский, нагнетание страха — это подготовка к открытию военной базы США в Кеблавике, цитирует дипломата Iceland Monitor.

Alex Beltyukov Ту-160

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 сентября, исландские и норвежские СМИ сообщили, что два российских бомбардировщика в полете пересеклись с гражданским самолетом. Исландский пассажирский борт следовал из аэропорта Рейкьявика в Стокгольм, во время полета под судном на расстоянии 2−2.5 км пролетели российские Ту-160 с выключенными транспондерами.

Представитель посольства РФ особо подчеркнул, что российские бомбардировщики находились вне воздушного пространства Исландии. Кроме того, расстояние между гражданским и военными самолетами — 2−2.5 км — соответствует международным нормам, добавили в посольстве.

В дипмиссии усомнились, действительно ли исландский пилот мог разглядеть бомбардировщики на расстоянии 2−2.5 км под собой, как первоначально сообщили СМИ. Помимо этого, российские дипломаты не уверены, что бомбардировщик Ту-160 способен на такой дальний перелет. Алексей Шадский также подчеркивает: «Говорить, что россияне летают без них (транспондеров) — пропаганда, самолеты НАТО делают то же самое».

В министерстве иностранных дел Исландии журналистам подтвердили, что инцидент действительно имел место, он произошел в четверг, 22 сентября. В комментарии отмечается, что внешнеполитическое ведомство республики неоднократно обращалось к российской стороне и указывало, что российские самолеты без опознавательных знаков в небе Исландии угрожают воздушному траффику.

Напомним, в начале этого года стало известно, что в исландском городе Кеблавик, где ныне расположен международный аэропорт, будет восстановлена военная авиабаза США, которая существовала в стране с 1951-го по 2006-й год. Ее открытие обсуждалось заместителем министра обороны США Бобом Уорком и властями страны осенью 2015-го года. Представитель США отметил, что потребность в таком военном объекте вновь возникла, когда возросла активность России в регионе.