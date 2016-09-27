Джуба, 27 сентября, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Лидер повстанцев Южного Судана, Рик Мачар, обвиняет президента страны Сальву Киира в этнических чистках, сообщает Associated Press 27 сентября.

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Согласно заявлению главы повстанцев, переданному журналистам, правительство Южного Судана «расчищает территорию для народа динка», к которому принадлежит сам президент и военные. Страдает от «этнических чисток» народ нуэр, большинство представителей которого поддерживают повстанцев.

Как сообщалось ранее, глава повстанцев вернулся в Южный Судан из Уганды, чтобы «продолжить борьбу с фашистским режимом президента Киира» — по заверению сторонников Мачара, их лидер уже собрал отряды, готовые к новой войне с правительственными войсками.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим перемирия в Южном Судане был сорван в июле месяце. Жертвами боестолкновений в Джубе стали сотни человек, значительно увеличилось число беженцев из непризнанной республики. Общее число вынужденных переселенцев из Южного Судана за годы гражданской войны и последовавшей «независимости» приблизилось к 2,4 миллионам человек.