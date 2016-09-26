Тирасполь, 27 сентября, 2016, 01:32 — ИА Регнум. «Вторая мировая война унесла десятки тысяч жизней наших земляков на полях сражений. Тысячи невинных граждан были замучены, расстреляны на наших землях», — заявил президент Приднестровья Евгений Шевчук на прошедшем в Дубоссарах митинге-реквиеме, посвященном 75-й годовщине массового расстрела евреев в 1941 году в городе Дубоссары, передает корреспондент ИА REGNUM.

novostipmr.com Евгений Шевчук — президент Пприднестровья, на прошедшем в Дубоссарах митинге-реквиеме, посвященном 75-й годовщине массового расстрела евреев в 1941 году в городе Дубоссары

Тогда, по словам Шевчука, «мир столкнулся с открытой формой агрессивного национализма, когда людей убивали просто-напросто по признаку принадлежности к национальности». «Национализм продемонстрировал свое лицо — реальное лицо, когда не щадят ни детей, ни стариков, ни женщин», — отметил президент.

«Приднестровская земля столкнулась с проявлением национализма и в 90-е годы — во время боевых действий по защите Приднестровья, — продолжил Шевчук. — Тогда уже молдавские националисты пытались показать приднестровцам, что такое национализм в их понимании».

«Сейчас непростое время. Мы видим проявление национализма и на Украине, во всем регионе. И соседнюю Европу сотрясают террористические проявления, проявления агрессивных форм национализма. Это для нас всех сигнал, чтобы мы помнили ужасы Второй мировой войны, фашизма, национализма, оберегали мир!» — подвел итог Евгений Шевчук.

С 12 по 28 сентября 1941 года на восточной окраине города Дубоссары немецкими и румынскими фашистами было расстреляно около 18,5 тысячи евреев. В созданном в Дубоссарах гетто было сконцентрировано и погибло 2,5 тысячи человек. Сюда сгоняли евреев из соседних районов Молдавии и Одесской области.

Всего на оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 год румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев.

B 1941−1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран — сателлитов Германии (267 727 человек).