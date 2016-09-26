Адана, Турция, 27 сентября, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Консульство США в Турции заявило о «высокой вероятности» терактов в отелях города Адана, в 16 километрах от турецкой военной базы «Инджирлик», сообщает Reuters 27 сентября.

http://maxpark.com Авиабаза «Инджирлик»

Официальное заявление Государственного департамента США, озвученное сотрудниками консульства, предостерегает граждан США «от поездок на юго-восток Турции». По «достоверной информации» Госдепа, в районе военной базы «Инджирлик», месте дислокации войск американской коалиции, в том числе в «американских» отелях города Адана Hilton и Sheraton, «высоко вероятна террористическая активность».

База «Инджирлик» используется войсками коалиции, возглавляемой США, для ведения боевых действий в Сирии. Ранее в этом месяце база становилась «предметом споров» между Бундесвером и правительством Турции — немецкие военные, которые входят в коалицию, заявили о «поиске замены» базе «Инджирлик». Поводом стал отказ в доступе немецкой делегации на военную базу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября разногласия между турецкой и немецкой стороной были «преодолены», военные Германии, а также все остальные представители коалиции, остаются на турецкой военной базе.