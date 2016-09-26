Кишинёв, 27 сентября, 2016, 01:19 — ИА Регнум. «Приднестровский конфликт, с которым Молдавия сталкивается много лет, прежде всего является «продуктом» вечных геополитических интересов в регионе, частью которого мы являемся», — заявил, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, премьер Молдавии Павел Филип на 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Молдавский премьер утверждает, что в развязывании конфликта в начале 90-х годов прошлого века «решающую роль сыграл внешний фактор». Не называя прямо страну, о какой идет речь, Филип тем не менее ясно дал понять, что имеет в виду Россию. «Вооруженный конфликт вспыхнул вскоре после провозглашения независимости моей страны, в день, когда Молдавия была принята в ООН — 2 марта 1992 года», — сказал он.

Справка ИА REGNUM:

27 августа 1989 года Верховный совет Молдавской ССР принял документ под названием «О государственном суверенитете и нашем праве на будущее», в котором объявил незаконными пакт Молотова — Риббентропа и образование МССР. 31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял закон, объявляющий единственным государственным языком молдавский, и закон о переводе последнего на латинскую графику в румынском варианте. 23 июня 1990 года в нарушение Закона СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» Верховный совет в Кишиневе принял «Декларацию о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова».

2 сентября 1990 года в ответ на националистическую и дискриминационную по отношению к русскоязычному населению политику властей Кишинева в Тирасполе состоялся II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на котором были представлены депутаты всех левобережных районов Молдавской ССР и города Бендеры. Результатом Съезда стало провозглашение Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в составе СССР. Власти Кишинева бойкотировали проведение Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года, который был проведен только в Приднестровье и Гагаузии местными властями, где более 98% проголосовавших высказались за сохранение Советского Союза.

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова — Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе «Республики Молдова» и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы. 5 ноября 1991 года Верховный совет ПМССР в связи с распадом СССР переименовал ПМССР в Приднестровскую Молдавскую Республику.

2 ноября 1990 года вооруженный отряд полиции особого назначения ССР Молдова попытался прорваться в приднестровский город Дубоссары, однако встретил отпор безоружного гражданского населения города. В результате произошедших столкновений трое жителей Дубоссар было убито, ещё 16 ранено. Аналогичная атака против Дубоссар была предпринята Кишиневом 13 декабря 1991 года. 2 марта 1992 года молдавская полиция, а впоследствии и армия, оснащённая бронетехникой и артиллерией, поддержанная молдавскими и румынскими добровольцами, предприняла третью атаку против Приднестровья, которая переросла в полномасштабное военное противостояние.

В ходе агрессии Кишинева, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей Приднестровья, погибло 809 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 — стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.

«В отличие от других региональных конфликтов, порожденных этническими или религиозными противоречиями, приднестровский конфликт по определению имеет геополитический характер, — продолжил Филип. — Именно этот факт дает нам уверенность в том, что этот конфликт может быть решен относительно легко совместными политическими усилиями всех сторон, участвующих в переговорах».

«Этническая структура населения по обе стороны реки Днестр и отсутствие вражды на уровне обычных людей иллюстрирует ложность идеологического и политического обоснования этого псевдогосударственного образования. Частые заявления представителей приднестровского режима о необходимости присоединения к другой стране («страна» снова не называется, но снова речь идет о России — прим. ИА REGNUM ), с которой у нас нет даже общих границ, являются, с одной стороны, иллюзорными, а с другой — препятствием в процессе урегулирования», — уверен молдавский премьер.

Он призвал всех участников переговорного процессе к «сопряженным настойчивым усилиям» по «сближению» Молдавии и ПМР и «содержательной политической дискуссии» о будущем Приднестровья в качестве региона Молдавии.

Филип также потребовал вывода российских войск и вооружений из Приднестровья, назвав их фактором, который «негативно влияет на политическую атмосферу и обстановку в плане безопасности в регионе». «Кроме того, нас серьезно беспокоит активизация в последнее время военных учений, проводимых этими иностранными войсками совместно с силовыми структурами тираспольского режима», — добавил он.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Кроме того, в подписанном 18 марта 2009 года в Москве совместном заявлении президентов Молдавии, Приднестровья и России отмечается стабилизирующая роль действующей в регионе российской миротворческой миссии и целесообразность ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ только после окончательного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта.

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.