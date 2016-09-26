Кишинёв, 27 сентября, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Правительство Молдавии приняло решение открыть на намеченных на 30 октября президентских выборах 100 избирательных участков за рубежом, из которых лишь восемь — в России, где находятся около двух третей молдавских гастарбайтеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM, больше всего участков — 25 — будут открыты в Италии.

.molgvardia.ru Лишили голоса

В Румынии будет открыто 11 участков, в США — семь, во Франции — шесть, в Португалии и Испании — по четыре, в Канаде и Турции — по три, в Великобритании, Израиле, Греции, на Украине и в Германии — по два. По одному участку будет открыто в Китае, Чехии, Латвии, Азербайджане, Бельгии, Польше, Швеции, Эстонии, Литве, Венгрии, Австрии, Болгарии, Швейцарии, Нидерландах, Монако, Японии и Катаре.

В правительстве сообщили, что при принятии решения учитывались предложения молдавских дипмиссий за рубежом, запросы ассоциаций молдавской диаспоры, количество граждан, принявших участие в голосовании за рубежом на парламентских выборах 30 ноября 2014 года, а также число граждан, зарегистрировавшихся онлайн для участия в выборах.

На парламентских выборах в Молдавии в 2014 году за пределами страны было открыто 95 избирательных участков, из которых лишь пять — в России, где находится около двух третей из примерно миллиона молдавских гастарбайтеров. На прошлых выборах принять участие в голосовании сумели лишь около 10 тыс. граждан Молдавии, находящихся в России.

Для сравнения: в Италии, где вторые выборы подряд открывается по 25 участков, находятся около 150 тыс. молдавских трудовых мигрантов.