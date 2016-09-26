Алеппо, Сирия, 27 сентября, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама «глубоко обеспокоен» кровопролитием в Алеппо, в котором Белый дом винит «режим Башара Асада» и «русских», сообщает ВВС 27 сентября.

ИА REGNUM

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил журналистам, что президент «глубоко обеспокоен тошнотворным кровопролитием в Алеппо» и других районах Сирии.

«То, что мы видели [в Алеппо] — это скоординированная кампания режима Асада и русских, нацеленная по гражданским объектам и гражданским лицам», — заявил представитель Белого дома.

По данным, сообщаемым журналистами, с начала наступления сирийской армии в удерживаемых боевиками районах Алеппо зафиксирована гибель 248 человек. Сообщается, что больницы города «завалены ранеными».

Журналисты также сообщают, что возобновление боевых действий в Алеппо привело к закрытию нескольких полевых кухонь и точек выдачи гуманитарной помощи, не уточняя, о чьих пунктах помощи идет речь.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 сентября правительственные войска начали наступление в восточных районах Алеппо. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем боевиков районы города, были организованы точки горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, развёрнутые на семи пунктах пропуска.

Однако известно, что «гуманитарными коридорами» часто пользуются боевики «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (террористические организации, запрещены в России), удерживающие позиции в Алеппо. При этом «ан-Нусра» (запрещена в России), которую до недавнего времени власти США считали «умеренной оппозицией», по заверениям полевых командиров боевиков, до сих пор продолжает получать оружие и военную помощь от Соединенных штатов и их союзников.