Кишинёв, 27 сентября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Правительство Молдавии на специальном заседании 27 сентября приняло на себя политическую ответственность перед парламентом за пакет законопроектов, согласованных с МВФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского Кабмина, премьер Павел Филип заявил, что принятие этих законов не терпит отлагательств с учетом программы, согласованной с МВФ.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности

«Мы должны добиться утверждения соглашения о финансировании на заседании совета директоров МВФ в октябре, как и обязались. Поэтому я сегодня собрал вас, чтобы совместно принять решения по нескольким очень важным законам, представляющим собой предварительные условия МВФ, которые должны вступить в силу как можно быстрее и которые не терпят отлагательства из-за субъективных причин, в том числе связанных с избирательной кампанией и стремлением некоторых партий к популизму в этот период», — сказал премьер.

В принятом пакете — семь законов. В правительстве уверяют, что они направлены на «укрепление и оздоровление банковского сектора» и на то, чтобы не допустить ситуации подобной той, что имела место в 2014 году, когда из банковской системы страны был украден 1 млрд. евро.

По словам Филипа, рассмотрение этих законов в парламенте означает потерю нескольких недель, а Молдавия «не может себе это позволить, если хочет разблокировать финансирование со стороны ЕС». Решение по принятия на себя ответственность за них правительством, по его словам, согласовано и с МВФ, и в рамках правящей коалиции.

Среди принятых законов — акт о преобразовании в госдолг чрезвычайных кредитов в размере около 14 млрд леев (около $1 млрд. на момент предоставления или около $700 млн. по нынешнему курсу), предоставленных Нацбанком Молдавии трем разворованным банкам в 2014—2015 гг.

Законом предусмотрен выпуск на эту сумму гособлигаций на срок до 25 лет при эффективной процентной ставке в размере 5%. Оппозиция резко раскритиковала решение правительства, отметив, что украденный миллиард власти переложили «на плечи граждан», которым и придется возвращать долг.

Процедура принятия правительством ответственности перед парламентом означает, что если парламент в течение трех дней не вынесет Кабмину вотум недоверия, данные законы будут считаться принятыми автоматически.

Напомним, в 2014 году из банковской системы Молдавии было выведено в офшоры около 1 млрд евро. Как оппозиция, так и данные предварительного расследования, проведенного американской компанией Kroll, указали на причастность к краже самих представителей власти, без участия которых провернуть такую махинацию было бы невозможным.