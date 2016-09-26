Брюссель, 26 сентября, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Европейский союз готов убрать «Революционные вооружённые силы Колумбии — Аомия народа» (FARC — EP) из списка террористических организаций в связи с подписанием мирного договора между повстанцами и правительством Колумбии, передаёт Daily Mail.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини говорит, что блок уберёт повстанцев из «чёрного списка» в качестве жеста поддержки мирного процесса в Колумбии.

Урегулирование конфликта в латиноамериканской стране даст «зелёный свет» для выделения $600 миллионов помощи, которая пойдёт на восстановительные работы.

Могерини отметила, что Брюссель в течение четырёх лет переговоров в Гаване сопровождал колумбийцев.