Рим, 26 сентября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Дата голосования на референдуме по реформе конституции в Италии определена — 4 декабря. Решение было принято на совете министров вечером 26 сентября. Премьер-министр Италии Маттео Ренци, партия которого является инициатором реформы, откроет предвыборную кампанию за положительное голосование на референдуме 29 сентября во Флоренции.

rivieraoggi.it «Да здравствует конституция» — надпись на итальянском флаге

Премьер-министр написал в E News: «Игра здесь и сейчас». Оппозиция страны возмущена. Главный аргумент — с упразднения функций сената в стране умрет демократия. Массимо Д'Алема, бывший премьер-министр Италии заявил, что конституциональная реформа лишает регионы полномочий и автономии и устанавливает принцип верховенства государства. Партия «Движение 5 звезд» недовольна, что Рензи выбрал дату голосования без консультаций с оппозицией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реформа конституции, за и против которой должны будут проголосовать итальянцы на референдуме, направлена на ликвидацию дублирования полномочий палат национального парламента за счет сокращения функций сената и превращения его в региональный орган представительства. Правительственный законопроект рассматривался в национальном парламенте почти два года. Его первое чтение состоялось в августе 2014 года, окончательно он был одобрен 12 апреля 2016 года.