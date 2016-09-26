Прага, 26 сентября, 2016, 23:20 — ИА Регнум.



xpresstime.ru Противостояние

В США заявили, что критика Запада со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова лишь ухудшает шансы на достижение мира в Сирии. По словам американских представителей, Москва своими действиями на уровне ООН только портит отношения с западными странами. «Россия накануне обвинила США и Запад в эскалации сирийского кризиса и военных преступлениях. По мнению Соединенных Штатов, Лавров таким образом просто пытается навязать Западу собственные новые условия для реализации соглашения по Сирии», передает информационное агентство Aktuálně.

Москва в свою очередь опровергает все обвинения и заявляет, что подобная риторика со стороны Запада наносит урон двусторонним отношениям с Москвой и усложняет разрешение сирийского кризиса. По мнению российской стороны, террористы в Сирии при поддержке США и других западных стран используют режим перемирия для перегруппировки, чтобы затем вновь атаковать правительственные войска. Тем не менее, Россия по-прежнему надеется на политическое урегулирование кризиса и считает, что потенциал и политическая воля для этого есть.

Запад тоже жестко критикует Россию за нарушение режима прекращения огня в Сирии. На прошлой неделе постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в варварстве при борьбе с терроризмом в районе Алеппо. По словам дружественных Западу сирийских повстанцев, в ночь с воскресенья на понедельник в северных и восточных районах Алеппо, контролируемых оппозицией, вновь происходили интенсивные воздушные налеты и бомбардировки с использованием напалма, фосфорных и кассетных боеприпасов. А сирийские правозащитники критикуют поддерживаемый Россией режим президента Башара Асада за то, что он препятствует поставкам в Алеппо продуктов питания и предметов медицинского назначения.

Несмотря на это российско-американские соглашения о прекращении огня по-прежнему считаются жизнеспособным вариантом. Более того, правительство в Дамаске уже поддержало план мирного урегулирования, включающий проведение референдума о новой конституции. После этого в стране должны пройти выборы и появиться правительство национального единства. Но для этого Россия и западная коалиция во главе с США должны сперва совместно договориться о будущем Сирии. Пока камнем преткновения по-прежнему остается фигура Башара Асада, которого активно поддерживает Москва и стремится свергнуть Запад, пишет Aktuálně.