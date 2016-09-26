Вашингтон, 26 сентября, 2016, 23:14 — ИА Регнум. Белый дом говорит, что с трудом представляет себе военное сотрудничество с Россией в Сирии, потому, что якобы Москва «неоднократно не выполняла свои обязательства» по недавней сделке о режиме прекращения огня, передаёт ABC News.

myanthemforlife.blogspot.ru Шахматы в крови

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест жалуется на то, что ситуация в северном сирийском городе Алеппо стала ещё хуже за 24−25 сентября.

Эрнест дал понять, что правительство Сирии начало «согласованную кампанию» с целью нанесения ударов по гражданским объектам, а силы Асада пытаются «бомбить гражданские лица в подчинении».