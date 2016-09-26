Дамаск, 26 сентября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Сирии Башара Асада говорит, что США должны публично извиниться за авиаудары американской коалиции по ВС САР, передаёт ABC News.

16thline.ru Напоминалка

Бутайна Шаабан поведал ливанскому ТВ «Аль-Маядин», что извинение было принесено сирийцам, но не через официальные каналы.

Один высокопоставленный чиновник в администрации президента США Барака Обамы сказал, что Вашингтон «передал наше сожаление» за непреднамеренные потери жизни сирийских солдат, борющихся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чиновник отметил, что уведомление было направлено через представителей России.

Шаабан заявил: «Мы хотим публичных извинений, и мы хотим, чтобы этот вопрос не повторился», добавив, что «жизни потеряны».