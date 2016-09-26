Киев, 26 сентября, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает, что решение комитета Европейского парламента по гражданским свободам юстиции и внутренним делам поддержать введение безвизового режима для украинских граждан — это подарок ему на день рождения. Такое мнение Порошенко опубликовал в своем Facebook сегодня, 26 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На коврике

Напомним, сегодня комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима с Украиной. Решение комитета носит рекомендательный характер, вопрос будет вынесен на голосование в Европарламенте в октябре этого года. Речь идет о безвизовом режиме для туристических поездок.

«Лучшего подарка на день рождения не стоит ждать — комитет Европарламента по гражданским свободам поддержал предоставление Украине безвизового режима», — написал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина давно добивается установления безвизового режима с Европейским союзом. Брюссель согласился только на отмену туристических виз, что позволит украинским гражданам посещать страны ЕС для отдыха и ознакомления с культурным наследием. Тем не менее украинские граждане надеются, что смогут попасть в страны Евросоюза, остаться там, в нарушение миграционного законодательства ЕС, и получить работу.