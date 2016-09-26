Кале, Франция, 26 сентября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд намерен до начала зимы закрыть импровизированный лагерь для беженцев в городе Кале, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Сегодня, 26 сентября Олланд посетил лагерь «Джунгли» на границе с Великобританией.

Около десятков тысяч мигрантов распределены в центрах приёма по всей Франции.

Ранее ИА REGNUM передавало о том, что французские власти строят стену у порта Кале, чтобы помешать миграции из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш.