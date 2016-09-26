Сводка боев в Донбассе: ВСУ перебрасывают танки
Киев, 26 сентября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В Донбассе фиксируется обострение военной обстановки. При этом противоборствующие стороны применяют танки и минометы. Данную информацию 26 сентября подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.
Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, вчера, 25 сентября, украинские силовики 131 раз нарушили режим прекращения огня.
«Невзирая на наши предложения к украинской стороне прекратить огонь и одуматься, находятся командиры ВСУ, которые стремятся сорвать перемирие. Так, по приказу командира 58 отдельной мотопехотной бригады Дропатого в течение прошлых суток подвергся обстрелам населенный пункт Ясиноватая, по району которого было выпущено пятьдесят четыре 125-мм танковых снаряда и 31 мина калибра 120 и 82 мм. Неподконтрольность командованию ВСУ также продолжает демонстрировать командир 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» Власенко. По его приказу сегодня ночью открывался огонь с применением 120-мм минометов в направлении населенного пункта Александровка, по району которого было выпущено пять мин. Кроме того, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Зайцево, Красный Партизан, Спартак, Докучаевск, Жабичево и пункт пропуска «Майорск», — сказал Басурин.
Он сообщил, что разведка ДНР продолжает выявлять факты подвоза боеприпасов к запрещенным видам вооружений ВСУ. «Так, в районе населенного пункта Заря, 7 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие пяти автомобилей с боеприпасами. В Николаевке и Новогнатовке, 7 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие восьми автомобилей с боеприпасами. При этом разгрузка ящиков с боеприпасами на склады вооружения в черте населенного пункта Николаевка осуществлялась украинскими военнослужащими в ночное время в специальных костюмах. Мы не исключаем, что на склад были доставлены фосфорные боеприпасы, которые несут смертельную опасность местным жителям и окружающей среде. Напомним, что 5 сентября на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевке украинскими военнослужащими уже было предотвращено возгорание, которое могло привести к детонации всех боеприпасов. Безответственность и попустительство украинского командования могут снова привести к трагическим событиям — подобно тем, что произошли в Сватово», — рассказал Басурин.
В свою очередь, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что ВСУ продолжают нести небоевые потери из-за злоупотребления спиртными напитками. «По имеющейся у нас информации, отмечается увеличение количества небоевых потерь в подразделения ВСУ, выполняющих задачи в зоне так называемой «АТО». Данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины и частыми случаями употребления спиртных напитков и наркотических средств. Так, в центральной районной больнице н.п. Попасная на лечении с огнестрельными и осколочными ранениями различной степени тяжести находятся 18 военнослужащих ВСУ, пострадавших в результате небрежного отношения с оружием и боеприпасами. Находились они в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По информации, полученной от местного населения, в н.п. Пшеничное Станично-Луганского района участились случаи пьянства среди личного состава военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На фоне разгула алкоголизма в подразделениях ВСУ, в н.п. Ольховое процветает мародерство в отношении местного населения», — уточнил Марочко.
Он проинформировал, что в Станично-Луганском районе подразделения ВСУ разместили пять танков, а в Рубежном приготовили к отправке к линии соприкосновения шесть установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». «ВСУ, несмотря на достигнутые в Минске соглашения об отводе тяжелого вооружения и прекращении огня, продолжают наращивание военного потенциала с целью решения вопроса на юго-востоке страны силовым путем. По данным нашей разведки, в населенный пункт Ольховая 25 сентября прибыло пять единиц танков Т-64 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Рубежное в районе железнодорожного депо на платформах отмечено размещение шести единиц РСЗО «Смерч», ожидающих отправки к линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Марочко.
При этом он заверил, что «ситуация в зоне ответственности Народной милиции нормализовалась и имеет тенденцию к стабилизации». «За сутки с 25 на 26 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано», — подытожил Марочко.
Кроме того, 26 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник констатировал «существенное уменьшение вооруженных провокаций» со стороны ВС ДНР на Донецком и Мариупольском направлениях.
«Количество вооруженных провокаций врага уменьшилась вдвое по сравнению с сутками ранее», — признал Мотузяник.
В то же время он обвинил войска ДНР и ЛНР в демонстрации агрессии и нежелании обеспечить полное прекращение огня. «Огонь из тяжелого вооружения продолжается на главных участках конфликта, в частности в Авдеевке. ВСУ неуклонно соблюдают Минские договоренности и политические соглашения», — добавил Мотузяник.
По его словам, на Луганском направлении ВС ЛНР открывали огонь только в районе Попасной и Новозвановки. «Враг использовал исключительно легкое вооружение, но около шести утра 25-го сентября зафиксирован обстрел из противотанкового оружия в Попасной», — уточнил полковник. Он сообщил, что на Донецком направлении двумя «горячими точками» остаются Авдеевка и Верхнеторецкое. В частности, позиции украинских войск в Верхнеторецком были обстреляны из легкого оружия, а в Авдеевке — из минометов (51 мина), гранатометов и пулеметов.
Мотузяник также проинформировал, что в Марьинке, Павлополе и Новотроицком (Мариупольское направление) ВС ДНР совершили единичные провокации с применением легкого оружия. «За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое бойцов получили ранения в результате боевых действий в Авдеевке», — подытожил Мотузяник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны ДНР заявило о готовности начать отвод сил от Первомайска с 1 по 3 октября. «Начало разведения сил в Петровском запланировано ориентировочно с первого по третье октября. Точная дата пока не определена, все будет зависеть от обстановки на фронте», — отметили в Минобороны ДНР.