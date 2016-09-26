Киев, 26 сентября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В Донбассе фиксируется обострение военной обстановки. При этом противоборствующие стороны применяют танки и минометы. Данную информацию 26 сентября подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, вчера, 25 сентября, украинские силовики 131 раз нарушили режим прекращения огня.

«Невзирая на наши предложения к украинской стороне прекратить огонь и одуматься, находятся командиры ВСУ, которые стремятся сорвать перемирие. Так, по приказу командира 58 отдельной мотопехотной бригады Дропатого в течение прошлых суток подвергся обстрелам населенный пункт Ясиноватая, по району которого было выпущено пятьдесят четыре 125-мм танковых снаряда и 31 мина калибра 120 и 82 мм. Неподконтрольность командованию ВСУ также продолжает демонстрировать командир 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» Власенко. По его приказу сегодня ночью открывался огонь с применением 120-мм минометов в направлении населенного пункта Александровка, по району которого было выпущено пять мин. Кроме того, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Зайцево, Красный Партизан, Спартак, Докучаевск, Жабичево и пункт пропуска «Майорск», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает выявлять факты подвоза боеприпасов к запрещенным видам вооружений ВСУ. «Так, в районе населенного пункта Заря, 7 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие пяти автомобилей с боеприпасами. В Николаевке и Новогнатовке, 7 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие восьми автомобилей с боеприпасами. При этом разгрузка ящиков с боеприпасами на склады вооружения в черте населенного пункта Николаевка осуществлялась украинскими военнослужащими в ночное время в специальных костюмах. Мы не исключаем, что на склад были доставлены фосфорные боеприпасы, которые несут смертельную опасность местным жителям и окружающей среде. Напомним, что 5 сентября на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевке украинскими военнослужащими уже было предотвращено возгорание, которое могло привести к детонации всех боеприпасов. Безответственность и попустительство украинского командования могут снова привести к трагическим событиям — подобно тем, что произошли в Сватово», — рассказал Басурин.

В свою очередь, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что ВСУ продолжают нести небоевые потери из-за злоупотребления спиртными напитками. «По имеющейся у нас информации, отмечается увеличение количества небоевых потерь в подразделения ВСУ, выполняющих задачи в зоне так называемой «АТО». Данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины и частыми случаями употребления спиртных напитков и наркотических средств. Так, в центральной районной больнице н.п. Попасная на лечении с огнестрельными и осколочными ранениями различной степени тяжести находятся 18 военнослужащих ВСУ, пострадавших в результате небрежного отношения с оружием и боеприпасами. Находились они в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По информации, полученной от местного населения, в н.п. Пшеничное Станично-Луганского района участились случаи пьянства среди личного состава военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На фоне разгула алкоголизма в подразделениях ВСУ, в н.п. Ольховое процветает мародерство в отношении местного населения», — уточнил Марочко.

Он проинформировал, что в Станично-Луганском районе подразделения ВСУ разместили пять танков, а в Рубежном приготовили к отправке к линии соприкосновения шесть установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». «ВСУ, несмотря на достигнутые в Минске соглашения об отводе тяжелого вооружения и прекращении огня, продолжают наращивание военного потенциала с целью решения вопроса на юго-востоке страны силовым путем. По данным нашей разведки, в населенный пункт Ольховая 25 сентября прибыло пять единиц танков Т-64 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Рубежное в районе железнодорожного депо на платформах отмечено размещение шести единиц РСЗО «Смерч», ожидающих отправки к линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Марочко.

При этом он заверил, что «ситуация в зоне ответственности Народной милиции нормализовалась и имеет тенденцию к стабилизации». «За сутки с 25 на 26 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано», — подытожил Марочко.

Кроме того, 26 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник констатировал «существенное уменьшение вооруженных провокаций» со стороны ВС ДНР на Донецком и Мариупольском направлениях.

«Количество вооруженных провокаций врага уменьшилась вдвое по сравнению с сутками ранее», — признал Мотузяник.

В то же время он обвинил войска ДНР и ЛНР в демонстрации агрессии и нежелании обеспечить полное прекращение огня. «Огонь из тяжелого вооружения продолжается на главных участках конфликта, в частности в Авдеевке. ВСУ неуклонно соблюдают Минские договоренности и политические соглашения», — добавил Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении ВС ЛНР открывали огонь только в районе Попасной и Новозвановки. «Враг использовал исключительно легкое вооружение, но около шести утра 25-го сентября зафиксирован обстрел из противотанкового оружия в Попасной», — уточнил полковник. Он сообщил, что на Донецком направлении двумя «горячими точками» остаются Авдеевка и Верхнеторецкое. В частности, позиции украинских войск в Верхнеторецком были обстреляны из легкого оружия, а в Авдеевке — из минометов (51 мина), гранатометов и пулеметов.

Мотузяник также проинформировал, что в Марьинке, Павлополе и Новотроицком (Мариупольское направление) ВС ДНР совершили единичные провокации с применением легкого оружия. «За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое бойцов получили ранения в результате боевых действий в Авдеевке», — подытожил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны ДНР заявило о готовности начать отвод сил от Первомайска с 1 по 3 октября. «Начало разведения сил в Петровском запланировано ориентировочно с первого по третье октября. Точная дата пока не определена, все будет зависеть от обстановки на фронте», — отметили в Минобороны ДНР.