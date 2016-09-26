Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Правительству Санкт-Петербурга следует определить, в чём заключается синергетический эффект взаимодействия между странами Балтийского региона. На сегодняшний день нет государственного органа, который взял бы на себя смелость предложить странам Балтийского моря некую общность, об этом заявил один из богатейших российских предпринимателей, председатель совета директоров группы компаний «СТАРТ Девелопмент» Захар Смушкин, выступая на Международном форуме пространственного развития в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 сентября.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Санкт-Петербург

По словам бизнесмена, соседи России в Балтийском регионе делятся на несколько категорий, Финляндия, в частности, является «нейтральным соседом». «Мне кажется, что доминантой и приоритетом для Санкт-Петербурга должна являться Финляндия», — заявил Смушкин. Он считает, что Хельсинки сможет «хеджировать те риски, которые возникнут при таком союзе».

Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, которые сохраняют личные контакты с президентом России Владимиром Путиным в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Путин нанес ответный визит в Финляндию.

Стоит отметить, Финляндия не раз подвергалась критике со стороны партнёров по ЕС за свою политику в отношении России .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский министр иностранных дел Тимо Сойни заявил о том, что Финляндия признает Россию своим важным соседом, однако продолжает поддерживать единую политику ЕС в отношении антироссийских санкций. «Мы не можем и не хотим отворачиваться от России. Но вместе с тем мы должны быть честными: Россия своими действиями в Крыму нарушила европейские правила», — заявил Сойни.