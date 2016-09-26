Москва, 26 сентября, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Госдумы VII созыва подписал спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября. В состав временной рабочей группы вошли 19 депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Первое заседание рабочей группы состоится 27 сентября, планируется обсудить организационные вопросы. В частности, будут оформлены предложения по кандидатурам на должности председателя Госдумы, его заместителей и руководителей комитетов, перечень и состав которых также будет обновлен.

Кроме того, рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале пленарных заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Государственной думы.

В соответствии с указом президента РФ первое пленарное заседание Госдумы VII созыва состоится 5 октября, в этот де день, согласно Конституции, прекратятся полномочия депутатов Госдумы VI созыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты от «Единой России», получившие конституционное большинство, заявили о поддержке Вячеслава Володина на посту председателя Госдумы. Предполагается, что в нижней палате парламента будет сформировано не 30 комитетов, а 26, половину которых возлавят депутаты партии, набравших большинство голосов избирателей.

Выборы в Госдуму состоялись 18 сентября по смешанной системе: 225 мандатов распределены среди кандилатов победивших партий, еще 225 — среди одномандатников.