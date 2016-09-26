Выборг, Ленинградская область, 27 сентября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Торжественная церемония закладки портового ледокола, предназначенного для обслуживания Арктического терминала Новопортовского месторождения «Газпром нефти» в Обской губе (Ямало-Ненецкий автономный округ), состоится 27 сентября на Выборгском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Ленинградской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

vyborgshipyard.ru Выборгский судостроительный завод

Портовый ледокол мощностью около 10 МВт с инновационной системой движения будет строиться по заказу ФГУП «Атомфлот». Судно предназначено для обеспечения навигации танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал.

Ледопроходимость судна составит 1,5 метра. Длина ледокола 84,3 м, ширина — 21,3 м, осадка — 6,5 м, дедвейт судна с учетом перевозимого груза при максимальной осадке составит не менее 2 тыс. тонн. За счет расположения винто-рулевых колонок попарно в носу и корме судно максимально эффективно работает во льду как кормой, так и носом, что удобно для маневрирования и выполнения специальных задач в сложных условиях акватории порта Сабетта, где в настоящий момент ведется строительство завода по сжижению природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ».

Напомним, в августе прошлого года межведомственная комиссия при Минэкономразвития отобрала проект «Газпром нефти» по разработке Новопортовского месторождения в ЯНАО для проектного финансирования. Предполагается финансирование строительства двух ледоколов класса Icebreaker-8. Объем необходимых для строительства ледоколов кредитных средств составляет 13,94 млрд рублей. Общая стоимость судов — 17,43 млрд рублей. Планируется, что ледоколы будут сданы к началу 2018 года.

АО «Объединенная судостроительная корпорация», в которую входит «Выборгский судостроительный завод», поддержала инициативу «Газпром нефти» и просила одобрить заявку на финансирование на министерском уровне. Поддержку проекту строительства ледоколов оказало и правительство ЯНАО.

Минэкономразвития запустило программу помощи инвестиционным проектам, реализуемым на основе проектного финансирования, в октябре 2014 года. По ее условиям, процентная ставка для конечных заемщиков не должна превышать 11,5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, кредит на 14 млрд рублей для финансирования проекта по строительству ледоколов для работы в ЯНАО предоставил дочерней компании «Газпром нефти» — «Газпромнефть Шиппинг» — российский Сбербанк.

Новопортовское — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазовых месторождений в ЯНАО. Его извлекаемые запасы — более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. В 2015—2017 гг. «Газпром нефть» планировала вложить в Новопортовское 170 млрд руб. Общий объем инвестиций в проект «Новый порт» оценивается в 458,3 млрд рублей.

«Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших судостроительных предприятий Северо-Запада России. С момента основания в 1948 году верфь построила более двухсот различных судов суммарным водоизмещением более 1 550 000 тонн. С мая 2012 года «Выборгский судостроительный завод» входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации».