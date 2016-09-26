Минск, 26 сентября, 2016, 21:47 — ИА Регнум.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 26 сентября встретился с временным поверенным в делах США в Белоруссии Робертом Райли «в связи с началом дипломатической миссии главы американского посольства» в республике, — сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

пресс-служба МИД Белоруссии

«В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-американских отношений и перспективы их развития», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам переговоров.

Посольство США в Белоруссии не информирует о подробностях встречи. Последнее сообщение на сайте посольства (посла в Белоруссии нет с 2008 года) датировано 23 сентября и посвящено подписанию межправительственному белорусско-американскому соглашению о сохранении культурных ценностей.

«Владимир Макей отметил, что это соглашение стало первым, заключенным между правительствами двух стран за последние два десятилетия, и заявил, что Белоруссия заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что многие американцы имеют корни в Белоруссии, напомнив, что автор слов «Боже, благослови Америку», Ирвинг Берлин, родился в Белоруссии», — сказано в сообщении, опубликованном американскими дипломатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в ходе брифинга представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил журналистам, что официальный Вашингтон «приветствует мирное проведение 11 сентября парламентских выборов в Белоруссии», однако не видит оснований для отмены санкций, применяемых к официальному Минску. До этого Александр Лукашенко пытался продемонстрировать прогресс в размораживании отношений с администрацией Барака Обамы, привлекал «пиарщиков» и даже заявлял о признании властями США ошибочности выбранного в отношениях с Минском курса, однако по факту у Вашингтона не появилось мотивации уделить больше внимания соседке Украины.