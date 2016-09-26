Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 21:44 — ИА Регнум. С потерей прибалтийских портов в начале 90-х годов прошлого века перед Россией встала новая задача развития портовой инфраструктуры на побережье Финского залива для минимизации транзитных потоков через сопредельные государства. Масштабное строительство новых и реконструкция уже существующих портов, в том числе, реконструкция Большого порта Санкт-Петербург и создание порта Бронка, позволили России вернуться в Балтийское море. Об этом заявил сегодня, 26 сентября, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, выступая на Международном форуме пространственного развития в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pasp.ru Большой порт «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург исторически выполняет функцию транспортного хаба. По словам Албина, город продолжает наращивать свои экспортные и импортные возможности.

«Строительство кольцевой автомобильной дороги, Западного скоростного диаметра, Комплекса защитных сооружений и других объектов транспортной инфраструктуры дают новый импульс развитию Петербурга как морской и транзитной столицы России», — подчеркнул вице-губернатор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за период с 2005 по 2014 год суммарный грузооборот российских портов Балтийского моря вырос на 58,1% Сегодня российский портовый комплекс является лидером по перевалке грузов в регионе Балтийского моря.

Напомним, что в 2015 году грузооборот морских гаваней Балтийского бассейна увеличился на 3,2% по сравнению с 2014 годом и составил 230,7 млн тонн. Стоит отметить, что по суммарному объему переваливаемых грузов порты российской Балтики в прошлом году уступили первое место морским гаваням Азово-Черноморского бассейна, которые обработали 232,9 млн тонн грузов.

По мнению эксперта в транспортно-транзитной сфере, председателя совета директоров аналитического агентства «ДОРН» Андрея Карпова, из-за новых поставщиков санкционных товаров меняются и маршруты следования импортных грузов. Для значительной части новых грузопотоков Балтийский регион не является транзитным, считает аналитик.