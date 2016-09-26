Великий Новгород, 26 сентября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Сергей Митин сегодня, 26 сентября, во время рабочего визита в Москву встретился с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, во встрече участвовали первый заместитель губернатора Вероника Минина, руководитель департамента финансов Новгородской области Елена Солдатова, первый заместитель руководителя департамента Галина Питерова.

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Министр финансов Антон Силуанов отметил успешную работу финансового блока правительства Новгородской области. В частности, высокий рост доходов бюджета региона (в настоящее время он превышает общероссийские показатели), параметры формирования бюджета области на 2017 год и выполнение «майских» указов президента.

Как отметил губернатор Новгородской области Сергей Митин, министр финансов отдельно отметил правильную позицию руководства региона, нацеленную на формирование бездефицитного бюджета не только на 2016 год, но и следующий период. «Особо подчеркнул положительную тенденцию по снижению долговой нагрузки бюджета», — прокомментировал Митин по итогам встречи.