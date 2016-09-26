Курск, 26 сентября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Комитету ЖКХ И ТЭК Курской области придется отменить акт, в котором устанавливается продолжительность отопительного сезона в семь месяцев. Как сообщил ИА REGNUM помощник депутата городского собрания Дмитрия Гулиева, такое решение 6 сентября вынесло УФАС по Курской области.

Russ Батарея отопления

Приказом Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области было установлено, что «период предоставления коммунальных услуг по отоплению принят равным продолжительности отопительного сезона и составляет семь календарных месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель)», хотя на самом деле отопление не поступало в дома в течение всего этого времени, что значит, что куряне сильно переплатили за коммунальные услуги.

Комитет не произвел расчет нормативов, предоставив эту работу ООО «КурскКонсалтАудит» — компании, которая, по мнению Гулиева, не является экспертной в этой области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 марта 2016 года депутат курского городского Собрания Дмитрий Гулиев обратился с депутатским запросом в Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить деятельность ресурсоснабжающих предприятий Курской области. В отношении теплосетевой компании было возбуждено дело.

Гулиев заявил, что нормативы были утверждены завышенными, а отопительный сезон «на бумаге» длился дольше, чем по факту, из-за чего куряне переплатили за тепло более 400 миллионов рублей.