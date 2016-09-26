Москва, 26 сентября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Правительство Московской области намерено запретить практику размещения квартир на первых этажах многоквартирных домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя главы регионального кабмина Германа Елянюшкина.

Григорий Кравченко. У магазина

«Предлагаемые поправки в региональные нормативы градостроительного проектирования призваны повысить комфортность среды, а также создать новые рабочие места, предоставив дополнительные возможности для развития предпринимательства. При соблюдении всех санитарных и технических нормативов в многоэтажных домах можно будет открывать социальные и торговые объекты», — заявил Елянюшкин, выступая на круглом столе, состоявшемся в Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области.

Предполагается, что первые этажи многоквартирных домов займут магазины шаговой доступности, дома быта, культурные центры, коворкинги и научные мастерские.

По мнению представителя президиума Ассоциации проектировщиков Московской области, монофункциональность территории, когда на ней расположено только жилье, пользуется все меньшей популярностью. У граждан сформировался запрос на удобную и комфортабельную среду их проживания, с безусловным наличием всей необходимой бытовой и социальной инфраструктуры в шаговой доступности. Нововведение должно обеспечить для жителей Подмосковья шаговую доступность к магазинам, предприятиям питания, домам быта, офисным помещениям. Кроме того, считают участники круглого стола, в лучшую сторону изменится архитектурный облик жилых кварталов.

Впервые идея запрета размещения квартир на первых этажах властями Подмосковья была высказана еще в 2013 году. В прошлом году такая норма появилась в рекомендательной форме в нормативах градостроительного проектирования. В июне текущего года областное правительство подготовило соответствующие поправки в региональные нормативы градостроительного проектирования.

Однако не все участники строительного рынка отнеслись к такой идее положительно. Так, по словам вице-президента Российской гильдии риелторов Григория Полторака, есть люди, которые желают жить именно на первом этаже. «Это жители с ограниченной мобильностью, для которых первый этаж — это плюс. Пожилые люди, которые нормально это воспринимают. В конце концов, некоторым людям приятно видеть растительность и цветы под окнами», — подчеркнул эксперт.

Руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов в свою очередь отметил, что застройщикам выгоднее располагать объекты инфраструктуры в одном месте квартала, например, рядом с отановками или парковкой. «Если под инфраструктуру будут отданы все первые этажи, то в одном конце квартала будет магазин, в другом — ремонт обуви, в третьем — стоматолог, и это станет неудобно жителям», — заключил Соколов.

По данным Ассоциации застройщиков Московской области, в настоящее время порядка 60 процентов первых этажей новостроек в регионе остаются нежилыми. При этом в текущих экономических условиях рентабельность девелоперских проектов колеблется в диапазоне 8−12%. Потеря первых жилых этажей может уменьшить этот показатель еще на четыре процента.