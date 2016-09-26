Москва, 26 сентября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2017 год будет увеличен с 234 до 240 месяцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании официальных статистических данных об ожидаемой продолжительности предстоящей жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства. Закон будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2017 году накопительная пенсия.

По данным Росстата за 2015 год, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин и женщин в «возрасте дожития» (то есть после достижения пенсионного возраста) составила 15,96 года и 25,62 года.