Минск, 26 сентября, 2016, 20:47 — ИА Регнум.

Новый посол Франции Дидье Канесс провёл 26 сентября в МИД Белоруссии переговоры с заместителем министра Еленой Купчиной «по случаю вручения французским дипломатом копий верительных грамот», сообщает пресс-служба белорусского министерства.

пресс-служба МИД Белоруссии

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и основные направления двустороннего сотрудничества, а также тематику взаимодействия по линии Белоруссия — ЕС», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко возлагал надежды на французских левых в процессе нормализации отношений с Западом, а также желал видеть внедрённым в Белоруссии опыт Соцпартии Франции. Его надежды не оправдались и желания не сбылись.