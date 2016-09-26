Анкара, 26 сентября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Великобритания продолжит поддерживать стремление Турции стать частью Евросоюза даже после своего выхода из ЕС, со ссылкой на главу британского МИД Бориса Джонсона передаёт Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Выступая в начале встречи с турецким министром по европейским делам Омером Челиком, Джонсон дал понять, что Турция и Британия едины в борьбе против терроризма.

Бывший мэр Лондона вызвал «шумиху» после того, как сочинил вульгарный стих про турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на это, британские чиновники ожидают «тёплого приёма» для главы британской дипломатии. Это первый визит Джонсона в Турцию в качестве министра иностранных дел.

С Эрдоганом Джонсон встретится 27 сентября.

Челик сказал, что уважает выбор Британии, связанный с выходом из ЕС, но раскритиковал «антитурецкую риторику». «Мы должны забыть этот неприятный эпизод и смотреть в будущее», — добавил он.

Ранее Джонсон посетил лагерь для беженцев около границы с Сирией. Турция приняла около 3 млн беженцев.