Москва, 26 сентября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Обращения граждан о нарушениях в части оформления трудовых отношений на предприятиях предлагают сделать основанием для внеплановой проверки предприятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Башкирии.

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Законопроект предусматривает, что одним из оснований для проведения внеплановой проверки может стать поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, информации от органов госвласти и местного самоуправления, профсоюзов и СМИ о фактах нарушения работодателями трудового законодательства в части неоформления с работниками трудовых отношений либо заключения гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения.

Сейчас при поступлении в госинспекцию труда информации о фактах нелегальной занятости от граждан, ранее работавших в данной организации, госинспектор лишен возможности оперативно реагировать на них, поскольку данные нарушения в соответствии с федеральным законодательством «не влекут возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников», отмечают авторы законопроекта. Внесенный законопроект направлен на «совершенствование трудового законодательства России в части легализации трудовых отношений», отмечают башкирские депутаты.