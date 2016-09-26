Минск, 26 сентября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина 1973 года рождения, труп которого обнаружен в сгоревшем автомобиле утром 26 сентября на окраине города Березино, сообщает Следком Белоруссии.

пресс-служба Следственного комитета Белоруссии

«В настоящее время следственно-оперативной группой проводится ряд осмотров, в том числе автомобиля, близлежащей территории, места проживания погибшего. Планируется процедура опознания тела, — сказано в официальном сообщении. — Следствием проверяются различные версии случившегося. Работа по установлению причин и обстоятельств гибели мужчины, возгорания автомобиля продолжается. Назначены судебные экспертизы».

Группе следователей поручено расследование уголовного дела по статье 139 УК «Убийство». Личность погибшего установлена, но не называется.

По неофициальной информации, в сгоревшем Audi Q5 обнаружен труп бизнесмена Сергея Метельского. Убийцы не пойманы. Гостелеканалы постсоветской республики проводят параллели с «лихими девяностыми».

«Убийство бизнесмена жители Березино уже назвали приветом из 1990-х. Крупного предпринимателя в семь часов утра застрелили в его собственной машине, после чего автомобиль подожгли. Сейчас на месте продолжает работать следственная группа», — проинформировал гостелеканал «ОНТ».

"Местный пожарный, который ехал на работу, рассказал, что увидел, как на капот припаркованной на дороге «Ауди» неизвестный бросил горящую тряпку — это, кстати, тоже классика 1990-х. Спасатель вышел из своей машины, чем спугнул предполагаемого убийцу, попытался достать труп из автомобиля — в этот момент в офицера начали стрелять из леса. Ему пришлось убегать, — проинформировал гостелеканал. — В Березино уверены, что это заказное убийство. Впрочем, Следственный комитет не подтверждает, действительно стреляли в водителя «Ауди» либо машина загорелась по какой-то другой причине. Пока следователи говорят следующее».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия входит в число мировых лидеров по численности полицейских на душу населения. Госагитпроп Белоруссии при формировании образа России в новостных сообщениях делает акцент на криминале.