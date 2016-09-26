Картахена, Колумбия, 26 сентября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри говорит, что правительства Сирии и России, «кажется, намереваются взять Алеппо и разрушить его в процессе», передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Оппозиция»

Керри отметил, что «пока они бьют Алеппо, сбрасывают бомбы, убивая женщин и детей, переговоры о едином правительстве крайне сложны».

Глава МИД Сирии Валид аль-Муаллем в одном из интервью отметил, что администрация президента САР Башара Асада готова принять участие в правительстве национального единения, включающем оппозиционные элементы.

Керри считает, что сирийская оппозиция не будет «особо в восторге по поводу того, чтобы вести переговоры, когда их бомбят и истощают». По его мнению, предложения Дамаска «почти бессмысленны».

Американский дипломат выступил перед репортёрами в Картахене в преддверии подписания мирного договора в Колумбии.

Обвиняя правительство Сирии, Вашингтон забывает о том, что именно т.к. «оппозиция» ответственна за нарушение достигнутого, между прочим, при инициативе США перемирия. Американские СМИ со ссылкой на сирийское правительство сообщали неделей ранее, что именно «вооружённая оппозиция» первой нарушила режим прекращения огня.