Берлин, 26 сентября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Берлинское правительство близко к созданию «красно-красно-зелёной» коалиции. Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Левые» и «Зелёные» рекомендуют своим партиям начать переговоры о создании совместной коалиции, передаёт Bild.

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Во время предварительных переговоров они показали намерение достичь прогресса в важных сферах для столицы ФРГ, отметил глава столичного правительства Михаэль Мюллер (СДПГ) после дискуссий с участием трёх партий в Красной ратуше.

Стало ясно, «что мы в коалиционных переговорах также хотим ещё кое-что обсудить», сказал Мюллер. Конкретно в качестве возможных основных проблем он назвал финансовую политику и энергетику.

Социал-демократы, «левые» и «зелёные» осознают пределы проблем Берлина и готовы взяться за их совместное решение, подчеркнул лидер «Левых» Клаус Ледерер.