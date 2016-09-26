Москва, 26 сентября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Американское политическое движение Yes California! Собирается провести референдум об отделении штата Калифорния от Соединенных Штатов Америки. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил лидер движения Yes California! Луис Маринелли на пресс-конференции по итогам прошедшего в Москве форума «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира».

Дарья Антонова ИА REGNUM Проблема

Маринелли заявил, что движение Yes California! считает, что штат Калифорния вполне может существовать без внешней политики США, как независимая страна. Калифорния может сократить расходы на обороны и улучшить качество жизни народа штата, вместо того, чтобы участвовать в агрессивной внешней политики США.

Он уточнил, что для проведения референдума нужно собрать необходимо количество подписей.

Стоит отметить, что в различных штатах США так или иначе проявляются стремления к отделению от федерации. Кроме Калифорнии, подобные настроения есть в Техасе и ряде других южных штатов, которые были силой возвращены в состав в США в результате Гражданской войны (1861−1865 годов).