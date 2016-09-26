В Калифорнии может пройти референдум об отделении от США
Москва, 26 сентября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Американское политическое движение Yes California! Собирается провести референдум об отделении штата Калифорния от Соединенных Штатов Америки. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил лидер движения Yes California! Луис Маринелли на пресс-конференции по итогам прошедшего в Москве форума «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира».
Маринелли заявил, что движение Yes California! считает, что штат Калифорния вполне может существовать без внешней политики США, как независимая страна. Калифорния может сократить расходы на обороны и улучшить качество жизни народа штата, вместо того, чтобы участвовать в агрессивной внешней политики США.
Он уточнил, что для проведения референдума нужно собрать необходимо количество подписей.
Стоит отметить, что в различных штатах США так или иначе проявляются стремления к отделению от федерации. Кроме Калифорнии, подобные настроения есть в Техасе и ряде других южных штатов, которые были силой возвращены в состав в США в результате Гражданской войны (1861−1865 годов).