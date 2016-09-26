Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Популяция корюшки и других местных обитателей Финского залива и Невской губы, а также инженерные сооружения Санкт-Петербурга находятся под угрозой из-за проникновения в наши воды чужеродных организмов. О том, насколько опасны пришельцы из других вод, сегодня, 26 сентября, эксперты говорили в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению экологической безопасности города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выход в Финский залив

Чужеродные животные и растения попадают в Финский залив и Невскую губу через балластную воду, которую сливают при загрузке грузов в портах. При этом многие пришельцы в Финский залив и Невскую губу не оказывают негативного воздействия на экосистему, а некоторые даже оказывают положительное воздействие. Однако несмотря на то, что основная их масса безвредна, из-за некоторых их видов ученые бьют тревогу.

Так, опасность представляет хищный ротан-головешка Perccottus glenii, происходящий из Дальнего Востока. Он является сорной рыбой, вытесняющей другие виды рыб и снижающей их численность. В 2013 году было установлено, что ротаны имеют исключительно высокую численность в каналах Ленинградской АЭС.

По словам заместителя главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Ивана Серебрицкого, с этой рыбкой связывают сокращение популяции любимой петербуржцами рыбы корюшки, поскольку бычок (так еще называют эту рыбу) поедает икру корюшки.

«Проникновение этого чужеродного вида нанесет большой ущерб рыболовству на Финском заливе и в Невской губе. Надеюсь, что правительство нашего города выделит средства на изучение этого вселенца и на борьбу с ним. Это тот редкий случай, когда промедление смерти подобно», — сказал доктор биологических наук, профессор Зоологического института Российской академии наук Николай Аландин.

В значительных количествах в настоящее время встречается в восточной части Финского залива понто-каспийский планктонный ветвистоусый рачок. Он причиняет экономический ущерб, облепляя толстым слоем рыболовные сети, из-за чего также падают уловы.

Два вида двустворчатых моллюсков — понто-каспийский вид Dreissena polymorpha и мексиканский Mytilopsis leucophaeata — образуют очень плотные поселения и вредят гидротехническим сооружениям, в частности, водозаборам, забивая их. Эффективных способов борьбы с ними нет, отчего может потребоваться постоянная очистка водозаборов. В связи с этим требуется выделение средств на изучение последствий проникновения этих двух видов в нашу акваторию.

«Обрастатели — это потенциальная проблема, о которой наш «Водоканал» хорошо осведомлен и отлеживает эту ситуацию. В нашем городе водозаборы находятся на приличной глубине. Если их из-за этих моллюсков придется обновлять раз в год или два года, это огромные средства, которые лягут на плечи налогоплательщиков», — добавил Иван Серебрицкий.

Кроме того, скопления этих моллюсков, по словам Аландина, обнаружены и около ЛАЭС, что может создавать опасность для нормального функционирования охлаждающей системы этой атомной электростанции.

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По словам Ивана Серебрицкого, опасность представляют также виноградные улитки американского происхождения, которые вышли на южное побережье Невской губы, и летом пожиратели всего зеленого стали встречаться на огородах жителей Ленинградской области. «Это угроза красного уровня опасности», — подчеркнул Серебрицкий.

Случайно был завезен из Китая китайский мохнорукий краб Eriocheir sinensis. Впервые он был отмечен еще в 1982 году при отсыпке дамбы между Горской и Кронштадтом, в 2000-х годах его находки в районе Петербурга, включая даже воды Невы, стали более многочисленными. Этот краб наносит ущерб, разрушая своими глубокими норами плотины. Повреждая рыболовецкие сети и пойманную в них рыбу, а также является переносчиком опасной болезни — рачьей чумы.

Еще один ракообразный — байкальский бокоплав Gmelinoides fasciatus — распространился вдоль всего побережья Финского залива и вытеснил аборигенный (местный) вид бокоплава Gammarus lacustris, который не выдержал конкуренции. В этой связи, отметил Аландин, необходимо изучение ущерба с точки зрения сохранения биоразнообразия аборигенной фауны Финского залива.

По словам Серебрицкого, состав чужеродных организмов в наших водах меняется год от года, поэтому с 2004 года в нашем городе периодически проводятся исследования на предмет появления новых видов «чужих».

«Мы можем лишиться и промысловых рыб в том числе. В связи с этим раз в два-три года мы заказываем исследования: ученые в течение трех-четырех месяцев наблюдает за изменениями, которые происходят в составе флоры и фауны нашей среды. Эти виды работ обходятся в 1,2 млн рублей. Попросим Межведомственную комиссию по экологической безопасности высказать мнение о нужности или ненужности этой работы. В настоящее время эти работы в бюджет не заложены. В этом году средства не были выделены, но при наличие остроты этой тематики, считаем нужным провести их хотя бы в следующем году», — сказал Серебрицкий.

Отметим, что 28 марта 2012 года Россия присоединилась к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими. «Мы уверены, что интеллектуальный и технический потенциал российских ученых позволит им решить проблемы балластных вод, обрастаний и даже палубной пыли, с которой также могут переноситься покоящиеся стадии чужеродных организмов», — добавил Аландин.

На повестку дня, по его словам, также выходят проблемы новых водных транспортных коридоров. Появившиеся в России и сопредельных государствах искусственные каналы могут обострить проблему распространения нежелательных вселенцев транзитными судами. Так, напомнил профессор, серьезно обсуждается проект канала между Черным морем и Каспием по Маныческой впадине. Серьезных лоббистов имеет и проект канала, идущего параллельно Неве. А власти Ленобласти в 2008 году объявляли о планах по прокладке южного канала к порту Усть-Луга по рекам Свирь, Волхов, Тигода и Луга. Правда в 2009 году планы по строительству этого канала около 340 км в длину и 80 м в ширину отложили в долгий ящик.