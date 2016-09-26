Белгород, 26 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Прохоровском районе Белгородской области права шести детей-сирот на получение жилья прокуратура отстояла через суд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, администрация района после совершеннолетия сирот не обеспечила их квартирами.

Татьяна Яблонская. Утро. 1954

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, благоустроенные квартиры должно предоставлять государство. Жилье предоставляется по достижении сиротами совершеннолетия или в случае, если они признаются дееспособными до 18 лет.

Прокуратура выяснила, что в Прохоровском районе шесть человек из этой категории имеют право на получение квартир, но администрация района свои обязанности в этой связи не выполнила.

В Прохоровский районный суд было направлено шесть исковых заявлений о возложении на органы местного самоуправления района обязанности предоставить благоустроенные жилые помещения по договору найма специализированного жилья указанным лицам. Исковые требования прокурора суд рассмотрел и удовлетворил. Исполнение судебных решений также контролирует прокуратура.