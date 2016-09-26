Берлин, 26 сентября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. После бомбового удара по северному сирийскому городу Алеппо правительство Германии обвинило Дамаск в «варварстве», передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. Берлин повесил ответственность за бомбардировки на правительство Башара Асада.

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Пресс-секретарь кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт требует от союзников Асада (в том числе от России) приложить усилия ради окончания гражданской войны в Сирии.

FAZ со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека отмечает, что десятки авиаударов по городу Алеппо стали причиной смерти трёх мирных жителей.